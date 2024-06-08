Аналог Starlink от российских производителей прошел первую стадию испытаний
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Состоялась первая серия испытаний с применением использованием российской лазерной межспутниковой связи, которая прошла успешно. Об этом сообщил портал Business Insider, назвав разработку российского «Бюро 1440» ответом на американский Starlink компании SpaceX.
До этого отечественная компания сообщила об успешных испытаниях установки в своих социальных сетях. Как отметили специалисты, проведенные тесты являются первым успешным опытом лазерной межспутниковой связи в космосе для РФ.
В материале BI отмечается, что разработка российских специалистов может стать конкурентом разработки Илона Маска и ответом РФ на американские спутники связи. Автор материала также указал, что представители «Бюро 1440» заявляли, что их целью является создание широкополосного сервиса для передачи данных, который поддерживал бы быструю связь в любой точке планеты.
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