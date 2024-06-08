Аналог Starlink от российских производителей прошел первую стадию испытаний

Состоялась первая серия испытаний с применением использованием российской лазерной межспутниковой связи, которая прошла успешно. Об этом сообщил портал Business Insider , назвав разработку российского «Бюро 1440» ответом на американский Starlink компании SpaceX.

До этого отечественная компания сообщила об успешных испытаниях установки в своих социальных сетях. Как отметили специалисты, проведенные тесты являются первым успешным опытом лазерной межспутниковой связи в космосе для РФ.

В материале BI отмечается, что разработка российских специалистов может стать конкурентом разработки Илона Маска и ответом РФ на американские спутники связи. Автор материала также указал, что представители «Бюро 1440» заявляли, что их целью является создание широкополосного сервиса для передачи данных, который поддерживал бы быструю связь в любой точке планеты.

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