Андромеда XXXVI: обнаружена самая тусклая и древняя карликовая галактика, которая помнит рождение космоса

Находка располагается на дистанции примерно 2,53 миллиона световых лет от нашей планеты и удалена от своей хозяйки-галактики на расстояние около 388 тысяч световых лет, что надежно удерживает ее в гравитационном поле Андромеды. Среди почти полусотни уже каталогизированных спутников эта структура выделяется сразу двумя рекордами: она признана самой тусклой и входит в число наиболее миниатюрных.

Специалисты классифицируют Андромеду XXXVI как ультраслабую карликовую галактику. Подобные объекты отличаются крайне высоким содержанием темной материи при одновременном дефиците тяжелых химических элементов. Проведенный анализ металличности звездного населения указал на почтенный возраст системы — около 12,5 миллиарда лет. Это обстоятельство превращает вновь открытый спутник в настоящий реликт эпохи зарождения Вселенной.

Существующие теоретические модели предсказывают, что в окрестностях Андромеды должно вращаться порядка сотни таких спутников, однако на сегодняшний день ученым удалось обнаружить лишь половину от расчетного количества.

