В России создали двигатель OLGA: вещество, которым тушат серверы, отправит в космос малые аппараты

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» создали двигательную установку OLGA, предназначенную для малых космических аппаратов и работающую на необычном веществе — фторкетоне, более известном как «сухая вода». Как передает ТАСС со ссылкой на вуз, ранее это соединение находило применение исключительно в системах пожаротушения для серверных помещений и библиотечных фондов.

Испытания в вакуумной камере подтвердили работоспособность нового двигателя. В настоящий момент перед разработчиками стоит задача устранения незначительных утечек рабочего тела. Руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ Игорь Егоров пояснил логику выбора столь экзотического топлива: главными критериями стали низкая стоимость и абсолютная безопасность установки, что особенно актуально для образовательных спутников, создаваемых студентами.

Принципиальное отличие OLGA от традиционных систем на сжатом газе заключается в свойствах фторкетона. Это вещество не обладает ни токсичностью, ни горючестью, а при обычной комнатной температуре давление его паров едва достигает половины атмосферы. Как следствие, бак с топливом не находится под избыточным давлением и не представляет угрозы взрыва при транспортировке и наземной подготовке. При этом в условиях космического вакуума столь незначительного давления оказывается вполне достаточно для создания необходимой реактивной тяги.

По словам Егорова, первым аппаратом, который получит новую двигательную установку, станет спутник «Сварог-1», ориентированный на мониторинг гамма-излучения.

