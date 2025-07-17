Анонимный покупатель приобрел метеорит с Марса за рекордные $5,3 млн

На аукционе в Нью-Йорке продали крупнейший из известных метеоритов марсианского происхождения, передает CNN.

Осколок под названием NWA 16788, найденный в пустыне Сахара в 2023 году, ушел с молотка за $5,3 млн, что значительно превысило предварительную оценку в $2–4 млн.

Этот экземпляр на 70% массивнее предыдущего рекордсмена, что делает его уникальным образцом для науки и коллекционирования.

Отмечается, что покупатель камня предпочел остаться анонимным. Ученые считают, что подобные находки представляют огромную ценность для изучения геологии Марса, так как их химический состав может раскрыть тайны формирования Красной планеты.

В описании лота говорится, что этот метеорит относится к редкому типу оливин-микрогаббровых шерготтитов. По оценкам экспертов, его формирование происходило в результате длительного процесса остывания магмы на поверхности Марса.

Ранее сообщалось, что корейские рыбаки поймали тунца стоимостью $1,9 млн, но вернули его в море.