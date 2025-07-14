Дороже золота: в Южной Корее рыбаки выбросили тунца за $1,9 млн обратно в море

Невероятный случай произошел с рыбаками из Южной Кореи — во время промысла им удалось выловить голубого тунца, стоимость которого оценивается в $1,9 млн, пишет The South China Morning Post.

Отмечается, что вместо того, чтобы праздновать рекордный улов, морякам пришлось выпустить ценную рыбу обратно в океан. Причина — жесткие квоты на вылов, которые этим уловом были превышены в три раза.

Судно, занимавшееся промыслом в Тихом океане, выловило около 100 тонн голубого тунца при установленной годовой квоте всего в 35 тонн. Среди улова оказались особи длиной до 1,5 м и весом около 150 кг. По законам Южной Кореи, за такое нарушение рыбакам грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 20 млн вон ($14,5 тыс.).

Таким образом, более 1,3 тыс. особей голубого тунца, включая ту самую «миллионную» рыбу, были выпущены обратно в море.

Голубой тунец — один из самых дорогих и востребованных видов рыбы в мире, особенно в Японии, где его мясо используется для приготовления сашими и суши. В 2019 году на токийском аукционе один экземпляр этой рыбы был продан за рекордные $3,1 млн. В январе 2025 года 276-килограммовая рыба ушла с молотка за $1,3 млн, став вторым самым дорогим тунцом за последние 25 лет.

Ранее SHOT сообщил, что российские рыбаки выловили в Магадане неизвестное существо, похожее на мозг без тела.