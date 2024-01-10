AP: в Австралии обнаружили самого большого ядовитого паука

В Австралии обнаружили самого большого и опасного для человека паука, сообщило агентство Associated Press. По информации источника, членистоногий относится к виду Atrax robustus из семейства Hexathelidae, которых нередко можно встретить на материке.

Как пишет издание, паука увидел случайный прохожий на северном побережье Сиднея. Мужчина принес животное в больницу, откуда его передали Австралийскому парку рептилий. Отмечается, что длина паука составила 7,9 сантиметров. Ему дали кличку Геркулес.

Пауком оказался самец. Как позже выяснили специалисты, он оказался самым крупных видом из всех, которые изучали ученые. Эмма Тени, ответственная за содержание пауков в парке рептилий, сообщила изданию, что получить такого «гиганта» значит «сорвать джекпот».

«Наличие в нашей коллекции самца такого размера потенциально означает выход огромного количества яда, что невероятно ценно для создания противоядия», – подчеркнула Тени.

Пауки вида Atrax robustus могут причинить серьезный вред человеку, вплоть до летального исхода. Именно поэтому в Австралии с 1981 года была запущена программа по производству противоядия от укуса таких животных. С тех пор в стране не было зафиксировано ни одного случая смерти от их яда.

Привычная среда обитания таких пауков – лесные массивы. Они также встречаются на западе Австралии возле Голубых гор.

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