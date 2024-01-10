На Ямале началось буйство трех инфекций

Несмотря на тревожные прогнозы об увеличении числа зараженных ОРВИ, ковидом и гриппом до конца января, медики готовы к приему пациентов. Вакцин, как отмечают в ведомствах, хватит на всех.

Главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев уточнил, что рост заболеваемости связан с тем, что дети возвращаются в детсады и школы, а их родители выходят в коллектив на работу. При этом врач напомнил, что самолечение в данном случае вредно и во многом бесполезно: при любых симптомах простуды нужно обращаться к врачу и следовать его инструкциям. Применив не тот препарат или используя народные методы, можно усугубить ситуацию и заразить окружающих.

Ранее сообщалось, что Россия может оказать помощь Южной Корее, которая отказывается от собачьего мяса.