Археологи Эрмитажа нашли сокровища каменного века в Смоленской области

Сотрудники Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили несколько уникальных предметов каменного века в долине реки Сертейка в Смоленской области, сообщается на сайте учреждения.

Археологи изучали многослойный памятник Сертея II и получили новые материалы.

«Нам впервые удалось открыть древности 5-4 тысячелетия до н.э. в Днепро-Двинском междуречье. Наши находки указывают на мощное культурное влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы и проникновение носителей этих культур в лесную зону. Это были небольшие мобильные группы скотоводов», — рассказал начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.

Исследователи нашли предметы из бронзы, которые ранее в этом регионе ранее третьего тысячелетия до нашей эры не фиксировались. Также была обнаружена янтарная подвеска, хотя «янтарный путь» проходил западнее. Находки свидетельствуют о контактах древних жителей Сертеи с обитателями других регионов.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе был обнаружен новый вид динозавров.