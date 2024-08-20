Археологи Эрмитажа нашли сокровища каменного века в Смоленской области
Фото: [Государственный Эрмитаж]
Сотрудники Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили несколько уникальных предметов каменного века в долине реки Сертейка в Смоленской области, сообщается на сайте учреждения.
Археологи изучали многослойный памятник Сертея II и получили новые материалы.
«Нам впервые удалось открыть древности 5-4 тысячелетия до н.э. в Днепро-Двинском междуречье. Наши находки указывают на мощное культурное влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы и проникновение носителей этих культур в лесную зону. Это были небольшие мобильные группы скотоводов», — рассказал начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.
Исследователи нашли предметы из бронзы, которые ранее в этом регионе ранее третьего тысячелетия до нашей эры не фиксировались. Также была обнаружена янтарная подвеска, хотя «янтарный путь» проходил западнее. Находки свидетельствуют о контактах древних жителей Сертеи с обитателями других регионов.
Ранее сообщалось, что на Кузбассе был обнаружен новый вид динозавров.