Археологи нашли череп в форме конуса на древнем кладбище Ирана

В западной части Ирана на территории древнего кладбища группа археологов обнаружила череп молодой женщины, демонстрирующий признаки искусственной деформации. Махди Алирезазаде и Хамед Вахдати Насаб в своей научной статье, опубликованной в International Journal of Osteoarchaeology, подробно описывают место находки черепа, его состояние, выявленные изменения и предполагаемую причину смерти девушки.

Искусственная деформация черепа — практика, распространенная в различных древних культурах, заключалась в тугом бинтовании головы ребенка в процессе роста. Эта традиция, мотивированная разными причинами в различных обществах, чаще встречалась у девочек.

Обнаруженный череп был найден в захоронении на кладбище Chega Sofla, среди множества других скелетов. На территории кладбища присутствовали как индивидуальные, так и групповые захоронения, включая семейные.

Некоторые из обнаруженных останков имели следы деформации черепа. Археологические работы на этом месте продолжаются более десяти лет. Помимо изучения захороненных людей, исследователи обнаружили древнейшую известную гробницу, построенную из кирпича.

Основное внимание ученых привлек череп молодой девушки, возраст которого оценивается примерно в 6200 лет. Предполагается, что на момент смерти ей было менее 20 лет и она подвергалась искусственной деформации черепа с раннего возраста, что придало ее голове конусообразную форму.

Компьютерная томография черепа показала изменения в костной ткани — значительное ее истончение, что делало девушку более уязвимой к черепно-мозговым травмам.

Исследователи установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма — на черепе обнаружен перелом от передней до задней части, без признаков заживления. Предполагается, что перелом был нанесен предметом с широким лезвием.

Несмотря на отсутствие проникновения в кость, уменьшенная толщина черепа позволила силе удара достигнуть мозга. Остальная часть скелета пока не обнаружена из-за высокой плотности захоронения.

Ранее сообщалось, что археологи приблизились к разгадке тайны Ноева ковчега.