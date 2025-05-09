Археологи приблизились к разгадке тайны Ноева ковчега: раскопки пройдут в Турции

Многолетние поиски Ноева ковчега, захватывавшие умы ученых и любителей, переходят в новую фазу: на территории предполагаемого местонахождения библейского корабля в восточной части Турции впервые стартуют официальные археологические экспедиции, пишет издание Monavista Daily.

Речь идет о Дюрупынарской формации — необычном природном образовании протяженностью приблизительно 160 м, находящемся в 30 км к югу от горы Арарат.

Впервые эта структура была обнаружена в 1959 году турецким картографом Ильханом Дурупынаром во время анализа аэрофотосъемки. С тех пор данный объект служит предметом дискуссий и исследовательских работ.

Группа Noah’s Ark Scan из Калифорнии, изучавшая формацию с помощью радаров и анализа грунта, объявила о начале следующей стадии работ.

Исследователи обнаружили под землей прямоугольные конструкции, а в образцах почвы — признаки морских отложений и останки морских существ, чей возраст оценивается в 3,5–5 тыс. лет. Этот период времени сопоставим с предполагаемой датой библейского потопа.

По словам члена проекта Эндрю Джонса, на первоначальном этапе специалисты будут отбирать образцы грунта и проводить дополнительные радиолокационные исследования.

Работы будут проводиться совместно с турецкими университетами. Особое внимание уделяется безопасности объекта, поскольку эта территория подвержена сильным морозам и геологической нестабильности.

К исследованиям также привлечен археолог Незих Башгелен, участвовавший в ранних исследованиях возле горы Арарат. Он напомнил, что после первых публикаций об открытии американский исследователь Рон Уайетт осуществил собственное сканирование этой местности и в 1989 году опубликовал книгу, где утверждал, что нашел остатки ковчега, соответствующие библейским описаниям.

Башгелен отметил, что современные технологии, в том числе дроны, лидары и георадары, позволяют изучить объект более детально. По его мнению, исследования могут вызвать дополнительный интерес к региону и способствовать развитию религиозного туризма и альпинизма.

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