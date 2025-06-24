У берегов Франции обнаружили затонувшее старинное судно
France 24: у берегов Франции на глубине в два километра нашли судно XVI века
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Археологи сделали настоящее открытие — у берегов Франции обнаружили старинное судно XVI века, пишет издание France 24.
Находку сделали на глубине более 2,5 км побережья Раматюэль на юго-востоке Франции. Ученые проводили исследование дна с помощью беспилотного подводного аппарата. Отмечается, что это открытие стало самым глубоководным за всю историю в Средиземном море и любых других во французских водах.
Эксперты считают, что судно, загруженное керамическими предметами и металлическими прутьями, следовало из Северной Италии перед тем, как потерпело крушение.
По словам заместителя морского префекта Тьерри де ла Бургад, корабль был найден еще в марте 2025 года в рамках проекта по исследованию и мониторингу глубоководных ресурсов французского государства.
Этот рекорд по глубине находки превосходит предыдущие открытия французских археологов — например, найденную у берегов Тулона подводную лодку La Minerve, затонувшую на глубине около 2,3 тыс. метров.
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