У берегов Франции обнаружили затонувшее старинное судно

Находку сделали на глубине более 2,5 км побережья Раматюэль на юго-востоке Франции. Ученые проводили исследование дна с помощью беспилотного подводного аппарата. Отмечается, что это открытие стало самым глубоководным за всю историю в Средиземном море и любых других во французских водах.

Эксперты считают, что судно, загруженное керамическими предметами и металлическими прутьями, следовало из Северной Италии перед тем, как потерпело крушение.

По словам заместителя морского префекта Тьерри де ла Бургад, корабль был найден еще в марте 2025 года в рамках проекта по исследованию и мониторингу глубоководных ресурсов французского государства.

Этот рекорд по глубине находки превосходит предыдущие открытия французских археологов — например, найденную у берегов Тулона подводную лодку La Minerve, затонувшую на глубине около 2,3 тыс. метров.

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