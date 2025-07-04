Археологи обнаружили древние орудия труда в Китае

Около китайского Куньмина археологическая экспедиция обнаружила 35 древесных изделий, возраст которых, по оценкам, составляет от 250 тысдо 361 тыс. лет. Результаты открытия опубликовали в научном журнале Science.

Место находки, известное как Гантанцин, было впервые исследовано в 1980-х годах.

Среди обнаруженных объектов — копательные инструменты, созданные из веток и корневищ деревьев с использованием каменных режущих краев. Согласно авторам публикации, эти заостренные орудия, примерно размером с человеческую руку, вероятно, служили для извлечения богатых углеводами клубней и корней из рыхлой земли на берегах древнего озера.

По словам Бо Ли, геохронолога из университета Вуллонгонга и одного из авторов исследования, это первая столь древняя стоянка, свидетельствующая об использовании подземных источников пищи гомининами (группа приматов, в которую входят люди и крупные человекообразные обезьяны).

Этот вид гоминин обладал пониманием того, какие растения пригодны в пищу, а какие нет, и намеренно добывал их, используя деревянные инструменты, пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили пифосы позднего бронзового века в Израиле.