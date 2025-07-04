Археологи обнаружили древние орудия труда в Китае

Археологи обнаружили в Китае артефакты возрастом около 300 тыс. лет

Наука

Около китайского Куньмина археологическая экспедиция обнаружила 35 древесных изделий, возраст которых, по оценкам, составляет от 250 тысдо 361 тыс. лет. Результаты открытия опубликовали в научном журнале Science.

Место находки, известное как Гантанцин, было впервые исследовано в 1980-х годах.

Среди обнаруженных объектов — копательные инструменты, созданные из веток и корневищ деревьев с использованием каменных режущих краев. Согласно авторам публикации, эти заостренные орудия, примерно размером с человеческую руку, вероятно, служили для извлечения богатых углеводами клубней и корней из рыхлой земли на берегах древнего озера.

По словам Бо Ли, геохронолога из университета Вуллонгонга и одного из авторов исследования, это первая столь древняя стоянка, свидетельствующая об использовании подземных источников пищи гомининами (группа приматов, в которую входят люди и крупные человекообразные обезьяны).

Этот вид гоминин обладал пониманием того, какие растения пригодны в пищу, а какие нет, и намеренно добывал их, используя деревянные инструменты, пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили пифосы позднего бронзового века в Израиле.