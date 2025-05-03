Разгадка тайны гробницы Персефоны разочаровала искателей наследия Македонского

Группа международных исследователей подвергла сомнению устоявшееся мнение о том, что в известной гробнице Персефоны в Вергине (Греция) покоится Филипп II Македонский, отец Александра Великого. Результаты работы опубликовали в Journal of Archaeological Science (JAS).

Свое название гробница получила благодаря сохранившейся фреске, на которой изображена сцена похищения богини Персефоны Аидом, взятая из мифологии.

Используя радиоуглеродный метод датирования и изотопный анализ, ученые пришли к выводу, что останки в гробнице принадлежали человеку в возрасте от 25 до 35 лет, в то время как Филипп II скончался в возрасте 46 лет.

Найденные женские кости также не соответствуют останкам Клеопатры, жены Филиппа. Более того, в гробнице были обнаружены останки шести младенцев, похороненных значительно позже, чем взрослые.

Это опровергает гипотезу о том, что гробница является семейным захоронением Филиппа II, утверждают авторы исследования.

Несмотря на то, что личности погребенных остаются невыясненными, ученые предполагают, что это могли быть представители высших слоев Македонского царства.

Гробница, найденная в 1977 году, является частью комплекса царских захоронений династии Аргеадов, но ее историческое значение теперь подлежит пересмотру.

Это открытие заставляет усомниться в предыдущих толкованиях артефактов из Вергины и требует пересмотра других находок, связанных с эпохой Александра Македонского. Исследование также демонстрирует, как современные технологии позволяют корректировать исторические неточности.

Ранее сообщалось, что ученые развеяли миф о смерти открывателей гробницы Тутанхамона.