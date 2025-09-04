Астероид размером с челябинский метеорит пролетел ближе Луны

Астероид 2025 QD8, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, сегодня пролетел внутри орбиты Луны. Максимальное сближение с Землей произошло около 18:00 по московскому времени — небесное тело прошло на расстоянии примерно 200 тысяч километров, то есть в 0,6 от дистанции до Луны, пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Размер астероида оценивается в 22 метра — примерно столько же, сколько имел метеорит, упавший в районе Челябинска в феврале 2013 года. Опасности для нашей планеты камень не представлял.

Особенность события в том, что объект обнаружили лишь 18 августа 2025 года, всего за две с половиной недели до его пролета. Сейчас, вечером 3 сентября, астероид все еще движется внутри лунной орбиты.

Ученые отнесли 2025 QD8 к группе «аполлонов» — это астероиды, чьи траектории пересекают земную орбиту с внешней стороны. Подобные космические тела регулярно пролетают мимо Земли, и их наблюдение важно для прогнозирования возможных опасных сближений в будущем.

