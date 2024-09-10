Астроном Богачев: из-за вспышки на Солнце 10 сентября по Земле будет нанесен «удар»

В минувшую субботу, 7 сентября, на Солнце произошла гигантская вспышка, которая сопровождалась сильным выбросом огненной массы. В беседе с RT глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев поделился мнением, что последствия этого земляне почувствуют уже к вечеру вторника, 10 сентября.

По словам астронома, в этот день облако солнечной плазмы достигнет Земли.

«Возможен благоприятный вариант, что облако свернет в сторону, вообще Землю не зацепит. Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что все-таки какой-то удар по Земле будет», — рассказал эксперт.

Бегачев отметил, поскольку Солнце находится от Земли на довольно внушительном расстоянии, подобные плазменные облака движутся к нашей планете примерно двое-трое суток.

Ранее мы писали, что Национальное американское агентство по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило о своих планах по осуществлению запуска к ледяной луне Юпитера космического зонда Europa Clipper для проверки возможности жизни там.