NASA запустит зонд Europa Clipper к ледяной луне Юпитера для поиска условий жизни

Национальное американское агентство по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило о своих планах по осуществлению запуска к ледяной луне Юпитера космического зонда Europa Clipper, приводится в заявлении ведомства на его официальной странице.

Сообщается, что запуск будет произведен в октябре и совместно с корпорацией SpaceX. Цель экспедиции — поиск условий возможности проживания на данном небесном теле.

«NASA и SpaceX планирует осуществить запуск миссии Europa Clipper, которая поможет ученым понять, может ли одна из ледяных лун Юпитера быть пригодна для жизни, стартовое окно открывается 10 октября», — приводится в сообщении.

Запуск Europa Clipper произведут с космодрома в США на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy.

«Europa Clipper оснащен девятью научно-исследовательскими инструментами и экспериментальным аппаратом по изучению гравитации, которые будут заниматься сбором данных об одном из спутников Юпитера Европе, находясь на его орбите», — добавили в NASA.

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