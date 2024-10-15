Астроном Вибе пояснил, почему пойманный англичанами сигнал из космоса не мог принадлежать инопланетянам

Британский режиссер-документалист Саймон Холланд анонсировал публикацию сенсационных материалов, якобы доказывающих существование разумной инопланетной жизни. Так, сигнал – пятичасовой всплеск радиоволн – исходил из области вокруг Проксимы Центавра, звезды, расположенной в 4,2 световых годах от Земли. По словам астронома Дмитрия Вибе, очень сомнительно выглядит заявление Холланда о полученном сигнале. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что сигнал был якобы получен пять лет назад, кто-то его поймал, анализировал, однако не эти люди. К тому же подробности они еще не нашли, а только собираются искать.

По мнению ученого, тот факт, если данный сигнал не окажется фейком, будет хорошей новостью. Так, временами сигналы приходят из космоса время от времени, тем не менее людьми пока не разгаданы все способы генерации радиоизлучений.

Ранее он разъяснил, связано ли с астероидами появление воды на планете Земля.