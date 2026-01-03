Астрономы назвали лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимальной активности в ночь на 4 января, с наивысшей интенсивностью около 02:00 по московскому времени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным специалистов, оптимальные условия для наблюдений сложатся в промежутке от полуночи до рассвета, при отсутствии облачности. Именно во второй половине ночи радиант звездопада поднимается на достаточную высоту над горизонтом, что повышает шансы увидеть наибольшее число метеоров. Наблюдать явление рекомендуется в северо-восточной части неба, где будет располагаться источник потока.

Ожидается, что интенсивность Квадрантид может достигать до 120 метеоров в час. Поток отличается сравнительно медленным движением частиц, благодаря чему «падающие звезды» хорошо различимы невооруженным глазом. Среди них возможны яркие болиды. Радиант Квадрантид находится в созвездии Волопаса, ниже ручки ковша Большой Медведицы.

В планетарии также отметили, что, несмотря на высокую активность потока, условия наблюдения в текущем году будут осложнены лунной фазой. В ночь максимума Луна окажется близка к полнолунию, что может существенно снизить видимость метеоров. При этом радиант Квадрантид остается над горизонтом на протяжении всей ночи в средних широтах.

Ранее стало известно, что объект 3I/ATLAS полностью исчез за облаком странной пыли.