Астрономы открыли звезду, сформировавшуюся из вещества первых звезд Вселенной

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь уникальную звезду, которая претендует на звание самой «чистой» из когда-либо найденных. Открытие, подробно описанное в исследовании на сервере препринтов arXiv, может пролить свет на природу самых первых звезд во Вселенной.

Речь идет о звезде с каталожным номером SDSS J0715−7334, расположенной в удалённом гало нашей Галактики. Ее ключевая особенность — рекордно низкая металличность (менее 7,8 × 10⁻⁷), что почти в два раза ниже, чем у предыдущего рекордсмена. Ученые отмечают, что содержание углерода в этом объекте также аномально мало.

Исследователи предполагают, что J0715−7334 является химически «первозданной» и сформировалась из вещества, обогащенного материалом всего одной звезды так называемого «населения III» — гипотетического первого поколения звезд, состоявших только из водорода и гелия. Согласно их выводам, опубликованным в работе, эта звезда, скорее всего, образовалась из газа, выброшенного массивной сверхновой массой около 30 солнц.

Удаленное расположение звезды в гало Млечного Пути исключает возможность ее последующего «загрязнения» тяжелыми элементами, что позволяет считать ее идеальной лабораторией для изучения ранней химической эволюции Вселенной и свойств ее самых первых светил.

