Астрономы поймали повторяющийся сигнал из космоса с четким графиком

Согласно информации телеканала CNN, международная группа исследователей зарегистрировала второй известный случай циклического быстрого радиовсплеска (FRB). Сигнал, получивший обозначение FRB 121102 и известный с 2016 года, демонстрирует закономерность, повторяясь каждые 157 дней.

В течение этого периода в 157 дней, радиовсплески наблюдаются на протяжении 90 дней, после чего наступают 67 дней тишины. Этот цикл затем возобновляется. Ранее считалось, что FRB — это единичные явления неизвестного происхождения.

Однако обнаружение повторяющихся сигналов, как в случае с FRB 180916. J0158+65, проявляющимся каждые 16,35 дня, заставило научное сообщество переосмыслить существующие теории.

Анализ FRB 121102 указывает на потенциальную предсказуемость подобных сигналов. Ученые продолжают мониторинг этого источника, чтобы установить, изменяется ли его ритм со временем, а также выяснить механизм генерации сигнала. Они подчеркивают, что подобные открытия способствуют углублению понимания природы этих загадочных астрономических явлений.

Дункан Лоример, профессор физики и астрономии из Университета Западной Вирджинии, отмечает необходимость проведения дальнейших исследований для формирования полной картины происхождения FRB. Это открытие знаменует собой прогресс в понимании структуры сигналов, поступающих из отдаленных областей космоса.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр в истории.