Ученые зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр в истории

Ученые нашли самое массивное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, которое произошло за пределами Млечного пути. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что гравитационные волны от самого массивного слияния черных дыр за всю историю наблюдений детекторы LIGO зарегистрировали еще в ноябре 2023 года. Это эпохальное событие произошло на колоссальном расстоянии около 10 млрд световых лет от Земли, когда две черные дыры массой 103 и 137 масс Солнца столкнулись, образовав новый объект массой в 265 массы Солнца.

Особую ценность для исследователей представляет тот факт, что детекторам удалось зафиксировать не только момент столкновения, но и фазу затухания, когда новообразованная черная дыра стабилизировалась. Удивительно, но вызванные этим процессом колебания пространства — времени были в тысячи раз меньше ширины протона, что демонстрирует невероятную точность современного оборудования.

В феврале 2025 года астрономы обнаружили еще один космический феномен — самую яркую и быстро растущую сверхмассивную черную дыру, масса которой в 17 млрд раз превышает солнечную. Этот космический «обжора» ежедневно поглощает количество материи, равное массе целой звезды, что вызывает интенсивное энергетическое излучение.

Ученые называют этот объект уникальной лабораторией для изучения процессов аккреции — процесса захвата вещества из окружающего пространства гравитационным полем небесного тела с последующим падением части этого вещества на поверхность тела.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый способ лечения меланомы с помощью модифицированного вируса.