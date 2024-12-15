Астрономы в Москве рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

В начале 2025 года нас ожидает множество интересных астрономических явлений. Уже в первую неделю января жители Земли смогут наблюдать мощный метеорный поток Квадрантиды и самое яркое Солнце в новом году, как сообщили в Московском планетарии.

В планетарии сообщили, что 16 января произойдет противостояние Марса. В этот день Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние и окажется на одной линии с Солнцем и нашей планетой. Это создаст наилучшие условия, чтобы полюбоваться Красной планетой.

«Третье января — пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.

Специалисты в области астрономии сообщают, что в 2025 году Квадрантиды станут одним из самых ярких метеорных потоков, которые можно будет наблюдать с Земли. Кроме того, в октябре и ноябре будут созданы благоприятные условия для наблюдения за Орионидами и Леонидами соответственно.

В апреле, августе, октябре и декабре 2025 года с Земли будет сложно заметить Лириды, Персеиды, Дракониды и Геминиды соответственно.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что 21 декабря длина светового дня в России и других странах Северного полушария достигнет своего минимума — 6 часов 59 минут.