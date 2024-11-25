Планетарий Москвы: самый короткий в РФ световой день продлится 6 часов 59 минут

21 декабря длина светового дня в России и других странах Северного полушария достигнет своего минимума — всего 6 часов 59 минут. После этого светлое время суток начнет постепенно увеличиваться, и к новогодним праздникам составит 7 часов 6,5 минут, как сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского планетария.

При этом в начале декабря на широте Москвы продолжительность дня составит 7 часов 27 минут. В течение декабря солнце будет находиться в созвездии Змееносца, а с 17 числа переместится в созвездие Стрельца. Практически на протяжении всего месяца полуденная высота солнца будет находиться около 10 градусов.

Ранее сообщалось, что имущество экс-владельца российского банка «Югра», бизнесмена Алексея Хотина отныне подлежит национализации. Таким образом, как уточнил представитель Хотина, в доход государства поступили такие активы бизнесмена, как «Горбушкин двор» и Cherry Tower.