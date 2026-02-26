Астрономы запечатлели центр Млечного Пути с рекордной детализацией

Исследователи космоса представили новое, невероятно детальное изображение центральной части нашей Галактики — Млечного Пути. Как пишет портал The Conversation, уникальный снимок получен с помощью мощного радиотелескопного комплекса ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), расположенного в Чили. По словам ученых, это один из самых подробных снимков, когда-либо сделанных этой обсерваторией.

На фотографии запечатлена сложная и запутанная сеть газовых нитей, пронизывающих галактическое ядро. Особый интерес представляют области холодного молекулярного газа —именно из этого сырья в будущем могут сформироваться новые звезды.

Общая протяженность запечатленной области впечатляет: она составляет около 650 световых лет. В центре композиции видны плотные скопления пыли и газа, вращающиеся вокруг сверхмассивной черной дыры, которая находится в самом сердце Млечного Пути.

Значение этого исследования трудно переоценить. Изучение ближайшего к нам галактического ядра позволит астрономам проверить существующие теории звездообразования и лучше понять, как экстремальные условия в окрестностях черной дыры влияют на рождение новых светил.

