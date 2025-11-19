Атлантида Тянь-Шаня: на дне Иссык-Куля нашли город-призрак, погибший от землетрясения

Российские ученые совершили археологическое открытие, проливающее свет на древнюю цивилизацию Центральной Азии. На дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане обнаружены руины крупного средневекового города, скрытые под водой на протяжении столетий.

Как сообщил портал dailymail, экспедиция под руководством Валерия Кольченко, научного сотрудника Национальной академии наук Кыргызской Республики, исследовала затопленный комплекс Тору-Айгыр на северо-западе озера. На мелководье глубиной от одного до четырех метров археологи нашли впечатляющие свидетельства былой жизни: остатки средневекового могильника, крупные керамические сосуды и части зданий из обожженного кирпича.

«Место, которое мы изучаем, было городом или крупным торговым центром», — сказал Кольченко.

Среди обнаруженных сооружений — объекты, которые могли служить мечетью, баней или медресе (мусульманской школой), а также помещение с жерновом для помола зерна.

По словам исследователей, этот процветающий торговый центр погиб в результате катастрофы, сравнимой по масштабам с гибелью Помпей. «Ужасное землетрясение» в начале XV века привело к затоплению поселения и полному исчезновению богатой средневековой цивилизации в регионе. Ученые предполагают, что к моменту катастрофы жители уже покинули город, что спасло их от гибели.

