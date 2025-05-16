Австралийская ракета Gilmour Space с банкой пасты отложила запуск

Австралийская компания Gilmour Space Technologies, специализирующаяся на аэрокосмической отрасли, перенесла первую в истории попытку запуска ракеты собственной разработки на орбиту. Причиной послужила поломка, обнаруженная в обтекателе головной части ракеты.

Дефект был выявлен непосредственно перед началом заправки ракеты топливом на территории космодрома компании, находящегося неподалеку от города Боуэн, расположенного на восточном побережье Австралии.

В течение нескольких ближайших дней на стартовую площадку в Боуэне будет доставлен запасной обтекатель. В связи с этим текущая тестовая кампания временно приостановлена, а дата запуска перенесена как минимум на несколько недель. Компания сообщила, что новая дата запуска будет объявлена позднее.

Обтекатель головной части, изготовленный из углеродного волокна, предназначен для защиты полезной нагрузки во время вывода ракеты в космическое пространство. В качестве полезной нагрузки для первого испытательного полета выступает банка дрожжевой пасты Vegemite, которая не пострадала.

Ракета Eris имеет длину 23 м, массу 30 тонн в заправленном состоянии и оснащена гибридной двигательной системой, использующей твердое топливо и жидкий окислитель, обеспечивающий процесс горения.

В случае успешного запуска это станет первым случаем в истории, когда ракета, разработанная и произведенная в Австралии, будет запущена на орбиту с территории Австралии.

Ранее сообщалось, что запущенный 50 лет назад российский космический аппарат «Космос-482» упал в океан.