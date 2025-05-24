Австралийские ученые нашли более 70 новых видов пчел

В результате совместной работы исследователей из Университета Аделаиды и национальной программы Bush Blitz, описанной в Australian Journal of Taxonomy, стало известно об обнаружении 71 ранее неизученного вида пчел. Эти находки были сделаны как во время экспедиций на местности, так и при исследовании музейных собраний.

Первоначально эксперты идентифицировали 28 новых разновидностей, а затем еще 23, найденных в естественной среде. Дополнительно 20 образцов были обнаружены в архивных материалах и до настоящего момента не имели официального описания. Важно отметить, что все они являются эндемичными видами, то есть встречаются исключительно на территории Австралии.

По мнению специалистов, данное открытие способно радикально изменить существующие представления о многообразии пчелиных и их значении в экологических системах.

Ученые акцентируют внимание на том, что, несмотря на важную роль пчел в процессе опыления, австралийская популяция этих насекомых остается одной из самых малоизученных на планете.

Ранее сообщалось, что в России в дикую природу выпустили двух реабилитированных амурских тигров.