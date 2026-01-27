Бабочки в Арктике — это нормально? Ученые обнаружили на Новой Земле виды из Америки, которых там быть не должно

Ученые обнаружили на удаленных арктических островах, включая Новую Землю, новые виды бабочек, ранее не фиксировавшиеся в высоких широтах, передает портал «Самара Онлайн 24».

Среди находок оказались насекомые, чей естественный ареал обитания находится в Северной Америке, на Чукотке и в континентальных тундровых зонах.

Исследования проводились в ходе экспедиций на острова с недостаточно изученной фауной: Колгуев, Вайгач, Долгий и архипелаг Новая Земля. Полученные данные позволили впервые за последние сто лет был подготовлен актуальный список чешуекрылых этих территорий, включающий около 60 видов.

Несколько из них ранее не фиксировали в этих регионах, что указывает на динамичность северных экосистем и изменения в традиционных путях расселения насекомых.

Ключевую роль в изучении бабочек сыграли современные генетические методы. Анализ ДНК позволил не только точно определить виды, но и проследить их происхождение и родственные связи, что помогает реконструировать маршруты миграции и процесс освоения новых территорий. Ученые не исключают, что в российской Арктике могут существовать десятки еще не описанных наукой видов бабочек.

