Bild: в одном из лесов Германии нашли секретные бункеры нацистов

В восточной части ФРГ ученые в рамках археологических исследований нашли секретные подземные бункеры нацистов. Об этом сообщил Bild .

Уточняется, что также были обнаружены секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Также исследователям попали в руки зашифрованные карты со стратегическими объектами в европейских странах. По мнению ученых, в них может содержаться информация о ранее неизвестных операциях.

Ранее сообщалось, почему Сталин оказался не готов к войне с фашистами.