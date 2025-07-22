Биологи нашли у растений ген, который изменит сельское хозяйство

Исследователи-биологи из Лейденского университета, расположенного в Нидерландах, обнаружили ген, который позволяет однолетним растениям сохранять способность к росту даже после начала цветения. Информация об этом открытии была опубликована на веб-сайте университета. Идентифицированный ген получил обозначение AHL15 и отвечает за регулирование активности вегетативных клеток после формирования цветков.

В то время как однолетние растения обычно завершают свой жизненный цикл после цветения, результаты исследования демонстрируют, что активность гена AHL15 обеспечивает продолжение развития точек роста.

Это открывает возможность для многократного цветения и потенциально — для получения повторных урожаев. В качестве модельного организма ученые использовали резуховидку Таля (Arabidopsis thaliana).

Эксперименты показали, что подавление активности гена AHL15 приводило к быстрому завершению жизненного цикла растения. В свою очередь, активация этого гена замедляла процессы старения и продлевала период существования растения.

Это открытие может иметь значительные практические последствия. Многие важные сельскохозяйственные культуры, такие как рис и пшеница, являются однолетними растениями. Обеспечение им возможности повторного роста может существенно повысить урожайность без необходимости дополнительной посадки.

Ранее сообщалось, что ученые придумали новый подход к повышению урожайности в условиях аномальной жары.