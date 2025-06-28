Ученые придумали новый подход к повышению урожайности в условиях аномальной жары

В условиях прогрессирующего глобального потепления, представляющего собой серьезный вызов для мирового агропромышленного комплекса, научное сообщество активно ищет пути повышения сопротивляемости сельскохозяйственных культур к экстремальным температурам. Уже сегодня исследователи предлагают ряд многообещающих решений, способных в перспективе обеспечить стабильные урожаи важнейших продовольственных культур и укрепить продовольственную безопасность.

Издание InnovaNews сообщило, что эксперты провели серию лабораторных испытаний, направленных на адаптацию растений к условиям повышенной температуры. Среди изучаемых подходов — изменение ориентации листовой пластины для снижения интенсивности нагрева, оптимизация распределения хлорофилла для повышения эффективности фотосинтеза, а также замена фермента Rubisco, играющего ключевую роль в фотосинтезе, на более термостойкий аналог.

Несмотря на обнадеживающие результаты, существенным препятствием остается продолжительность процесса внедрения этих разработок в реальное сельскохозяйственное производство. Стивен Лонг, один из авторов исследования, отмечает, что создание нового сорта с использованием традиционных методов селекции занимает не менее десяти лет.

Методы генной инженерии могут сократить этот срок, однако прохождение обязательных процедур регулирования и подтверждение безопасности, например, модифицированного белка, может потребовать до 16 лет и значительных финансовых ресурсов.

Ученые убеждены, что современные научные методы способны защитить будущие урожаи от губительного воздействия жары. Внедрение новых термоустойчивых сортов, например, пшеницы, может увеличить урожайность в таких регионах, как Индия и Африка, на 15–20%, что позволит избежать голода для миллионов людей.

Однако, по мнению исследователей, для реализации этого потенциала необходимы не только финансовые вливания, но и политическая поддержка, а также время, которого может оказаться недостаточно ввиду ускоряющихся темпов климатических изменений.

Ранее сообщалось, что самую сухую пустыню в мире засыпало снегом.