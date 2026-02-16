Блогер назвал главную причину, почему США не могут скрывать инопланетян

Тема НЛО и секретных правительственных заговоров будоражит умы десятилетиями. Но блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik решил разрушить главный миф уфологии: никакие американцы не могут скрывать инопланетян от человечества, потому что это просто невозможно технически и бессмысленно политически.

По его словам, любая информация такого масштаба неизбежно просочится наружу. Слишком много людей было бы вовлечено в заговор, слишком много случайностей и утечек. Удержать такую тайну десятилетиями не под силу ни одной спецслужбе мира, какой бы мощной она ни казалась.

Кроме того, Васильев задается резонным вопросом: а какой вообще смысл скрывать инопланетян? Если бы контакт действительно состоялся или технологии пришельцев попали в руки военных, это дало бы колоссальное преимущество. Такое оружие или знания невозможно держать в секрете вечно — они либо изменили бы мир, либо стали бы достоянием общественности через конкурентов или случайность.

По его мнению, раз человечество до сих пор не имеет официального подтверждения инопланетного присутствия, значит, его скорее всего нет. Никакого грандиозного заговора не существует, потому что его невозможно реализовать. Американцы при всей своей мощи тоже не всесильны.

