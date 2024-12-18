Как сообщили в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА), более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут оказаться под угрозой затопления к 2050 году.

В стране примерно 6,3 млн зданий, включая жилые дома и коммерческие предприятия, расположены в зонах, подверженных затоплениям из-за различных источников: речных, морских и поверхностных вод.

Исследование предполагает, что в результате климатических изменений к 2050 году количество объектов недвижимости, имеющих риск затопления, может возрасти до 8 млн.

Эксперты предупреждают, что серьезные наводнения могут иметь серьезные экономические последствия для страны. Так, ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы, по оценкам, составил от £504 млн до £924 млн.

В Великобритании ежегодно происходят сильные наводнения из-за проливных дождей. В сентябре этого года в результате таких погодных условий более 650 зданий были затоплены в различных регионах Англии.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине.