Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут оказаться под водой к 2050 году
ЕА: в Англии 6,3 млн зданий расположены в зонах, подверженных затоплениям
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Как сообщили в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА), более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут оказаться под угрозой затопления к 2050 году.
В стране примерно 6,3 млн зданий, включая жилые дома и коммерческие предприятия, расположены в зонах, подверженных затоплениям из-за различных источников: речных, морских и поверхностных вод.
Исследование предполагает, что в результате климатических изменений к 2050 году количество объектов недвижимости, имеющих риск затопления, может возрасти до 8 млн.
Эксперты предупреждают, что серьезные наводнения могут иметь серьезные экономические последствия для страны. Так, ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы, по оценкам, составил от £504 млн до £924 млн.
В Великобритании ежегодно происходят сильные наводнения из-за проливных дождей. В сентябре этого года в результате таких погодных условий более 650 зданий были затоплены в различных регионах Англии.
Ранее сообщалось, что посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине.