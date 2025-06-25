Ученые Эдинбургского университета совершили прорыв в переработке пластика: они доказали, что бактерия Escherichia coli может преобразовывать компоненты пластиковых бутылок в парацетамол. Исследование, опубликованное в Nature Chemistry, открывает новые возможности для экологичного производства лекарств. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что команда под руководством Стивена Уоллеса обнаружила, что в клетках Escherichia coli происходит редкая химическая реакция — перегруппировка Лоссена, позволяющая синтезировать органические соединения. Ученые сначала разложили PET-пластик, а затем с помощью бактерий превратили полученное вещество в основу для парацетамола с эффективностью до 92%.

Добавляется, что это открытие может стать ключом к устойчивой переработке пластиковых отходов. В перспективе метод позволит не только сократить загрязнение окружающей среды, но и наладить биологическое производство других лекарств с помощью микроорганизмов.

Исследование доказывает, что даже вредные отходы могут стать ценным ресурсом. Если технологию удастся масштабировать, человечество получит двойную выгоду: меньше пластика на свалках и больше доступных медицинских препаратов.

Ранее бывший эксперт ООН Никулин определил экологичную альтернативу пластику.