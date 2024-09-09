Британские ученые нашли доказательства жизни после смерти

Британские ученые сделали резонансное заявление о том, что после смерти человек еще в течение некоторого времени продолжает жить.

Открытие сделали специалисты Саутгемптонского университета в Англии. В результате проведенного исследования они пришли к выводу о том, что человеческая жизнь не заканчивается сразу после смерти физического тела, а продолжается, но недолго.

По словам исследователей, мозг человека остается активным еще в течение трех минут после того, как его сердце перестало биться, то есть человек еще остается в сознании. Доказательства данного факта они получили по итогам анализа медицинских данных сотен людей, переживших клиническую смерть.

Выводы британских ученых прокомментировали российские эксперты. Военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, ортопед Владимир Хорошев согласился с выводами британских коллег, отметив, что после остановки сердца мозг может оставаться активным около трех-четырех минут, сообщает издание «Южный федеральный».

Ранее японские ученые раскрыли влияние группы крови на успешность человека.