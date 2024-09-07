Японские ученые раскрыли влияние группы крови на успешность человека

Японские ученые провели исследование, которое показало, что на успех и финансовое благополучие человека оказывает влияние группа крови.

Так, большинство богатых людей имеют вторую группу крови.

Благополучие обладателей второй группы объясняется тем, что они очень усердны и ответственно относятся к своей деятельности, доводя все дела до конца. Люди с третьей группой крови отличаются творческими способностями, но могут быть эгоистичны и конфликты.

Обладатели первой группы крови очень решительные люди. Кроме того, они полны оптимизма и уверены в своих силах. Представители этой группы крови часто занимают руководящие посты и многого добиваются в жизни.

У людей с четвертой группой крови яркий актерский талант. Также они владеют ораторским мастерством, сообщает со ссылкой на исследование японских специалистов портал «Живая Кубань».

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