Британские ученые назвали вещество, которое может объяснить опыт клинической смерти

В греческой мифологии Χарон был лодочником, который перевозил души умерших по реке Ахерон в мир мертвых. По мнению британских ученых, миф о лодочнике может иметь основание, поскольку психоделическое вещество DMT (N,N-дипентаминовая кислота) может сыграть роль в переходе души в загробную жизнь. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что указанное вещество ранее было обнаружено в растениях и животных, но нельзя исключать его наличия в мозге человека. При его приеме появляются сильные галлюцинации, и исследования показывают, что оно может быть связано с яркими переживаниями, происходящими при клинической смерти. Так, многие люди, которым удалось выжить после клинической смерти, заявляют о встречах с умершими близкими или о видениях рая.

По данным британских исследователей, человеческий мозг может выделять это вещество в моменты, близкие к смерти. Так, учеными был проведен эксперимент, в ходе которого сравнены состояния при использовании DMT и NDE у участников, и было отмечено поразительное сходство между данными состояниями, что требует дальнейшего изучения.

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