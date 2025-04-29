Пользователь соцсети Х Брэдфорд Смит написал, что он — третий человек в мире, которому вживили в мозг чип Neuralink. По словам мужчины, он написал пост «своим мозгом».

Публикацию прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он был краток:

«Будущее уже наступило», — написал Дмитриев.

В начале года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск анонсировал планы по вживлению импланта от компании Neuralink 20–30 людям в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что Маск и Бессент устроили скандал в Белом доме.