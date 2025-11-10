Буря на взводе: как два солнечных выброса обрушатся на Землю 11 ноября

Россиян предупредили о приближении серии магнитных бурь, которые достигнут Земли во вторник, 11 ноября. Неблагоприятный геомагнитный период продлится до середины следующей недели.

Прогнозом о космической непогоде поделился главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале. По его словам, начало недели было относительно спокойным: понедельник, 10 ноября, стартовал в «зеленой» зоне.

Однако ситуация ухудшится уже к концу дня, когда к нашей планете приблизится первое облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки средней силы 7 ноября. Это вызовет возмущение геомагнитного поля, однако полноценная буря в этот день маловероятна.

Основной удар стихии придется на вторник, 11 ноября. Земли достигнет более мощный выброс корональной массы, последовавший за мощной вспышкой на Солнце 9 ноября.

«Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а "успокоится" земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября», — спрогнозировал Леус.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае циклон принесет мокрый снег и ветер с порывами до 35 м/с.