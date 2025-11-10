Мощный циклон обрушит на Камчатку метели и ураганный ветер

Мощный циклон обрушится на Камчатский край, неся с собой экстремальные погодные условия. В ближайшие сутки регион ожидают метели, ураганный ветер и опасные гололедные явления.

По прогнозам синоптиков, 11 ноября непогода затронет Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также частично Елизовский и Усть-Большерецкий округа. Жителей юга Мильковского округа ждут интенсивные снегопады и метель. В прибрежных зонах осадки могут переходить из снега в дождь.

Скорость ветра в этих районах достигнет 30 м/с, а на крайнем юге края порывы и вовсе усилятся до 35 м/с. В горной местности прогнозируется опасное явление — налипание мокрого снега, которое вкупе с гололедицей создаст крайне сложные условия для движения на дорогах.

Ночью 12 ноября эпицентр непогоды сместится на восточное побережье. Циклон накроет Усть-Камчатский и Алеутский муниципальные округа, а также Карагинский район. Там ожидаются сильный мокрый снег, метель и шквалистый ветер скоростью 25-30 м/с.

Ранее сообщалось, что снежная буря и штормовой ветер ожидаются в ряде районов Сахалина и Курил.