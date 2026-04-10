Что происходит с кровью в сауне: финские ученые нашли объяснение, почему любители попариться реже болеют

Финские ученые из Университета Турку нашли физиологическое объяснение тому, почему регулярные походы в сауну снижают риск сердечно-сосудистых катастроф, деменции и даже общую смертность. Эксперимент показал, что всего один получасовой сеанс при температуре около 73 градусов Цельсия вызывает активный выброс в кровь иммунных клеток, при этом практически не затрагивая воспалительные сигнальные молекулы — цитокины. Результаты работы опубликованы в журнале Temperature.

В исследовании принял участие 51 взрослый доброволец со средним возрастом 50 лет. Все они не имели диагностированных сердечных патологий, но входили в группу риска из-за таких факторов, как гипертония, ожирение, курение, дислипидемия или диабет. Поскольку найти в Финляндии человека без опыта посещения сауны практически невозможно, все участники были хорошо знакомы с этой национальной традицией.

Схема эксперимента была максимально приближена к реальному отдыху: полчаса в сауне с двухминутным перерывом на прохладный душ после 15 минут прогревания. Замеры температуры тела в ухе показали ожидаемый подъем с 36,4 до 38,4 градуса. При этом объем плазмы крови остался неизменным, что говорит о стабильной гидратации участников — им разрешалось пить воду без ограничений.

Главные изменения произошли в составе крови. Сразу после выхода из парной общее число лейкоцитов у всех участников значимо возросло. У женщин повышенный уровень сохранялся даже спустя полчаса отдыха. Количество нейтрофилов и лимфоцитов подскочило сразу после тепловой процедуры, но быстро вернулось к исходным значениям. А вот уровень моноцитов, эозинофилов и базофилов — клеток, играющих ключевую роль в противовирусной и противопаразитарной защите, — оставался повышенным на протяжении всего периода наблюдения.

Неожиданностью для исследователей стал тот факт, что столь выраженная мобилизация иммунных клеток практически не сопровождалась цитокиновым штормом. Из 37 проанализированных сигнальных молекул лишь две показали снижение концентрации, а одна имела слабую тенденцию к росту. Это означает, что сауна действует как мягкий, но эффективный «будильник» для иммунной системы, не вызывая системного воспаления.

Авторы работы под руководством Илкки Хейнонена заключают, что именно такая избирательная мобилизация лейкоцитов без активации воспалительного каскада может быть одним из ключевых механизмов, объясняющих многократно подтвержденную пользу сауны для здоровья — от укрепления сосудов до защиты мозга.

