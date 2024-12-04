Daily Mail: ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда к 2027 году

К 2027 году существует вероятность, что Арктика станет полностью свободной ото льда, что может обернуться «тревожной эпохой» для всего человечества. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на исследования климатолога Селин Хезе из Гетеборгского университета и доцента Александра Яна из университета Колорадо в Боулдере.

Для предсказания даты первого безледного дня в Арктике ученые провели 300 компьютерных моделирований. Большинство моделей указывает, что это событие произойдет в течение следующего десятилетия — двух десятилетий, независимо от изменений в выбросах парниковых газов.

Тем не менее девять из этих трехсот симуляций предсказывают, что отсутствие льда может наступить гораздо быстрее — уже через три года, если повторятся теплые осенние условия и зимы будут мягче.

Согласно Хезе, первый безледный день в Арктике может оказать серьезное влияние на экосистему и климат планеты из-за изменений погодных условий, в том числе ожидаемое резкое похолодание на юге Италии и возможные лесные пожары в Скандинавии.

Хотя таяние морского льда само по себе не приведет к значительному поднятию уровня моря, потепление моря после исчезновения арктического льда может спровоцировать таяние наземных ледников, что уже скажется на уровне океанов.

Ранее сообщалось, что в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, который относился к архипелагу Земля Франца-Иосифа.