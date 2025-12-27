Диагноз за время приема: новый тест позволяет начать лечение гепатита C немедленно

Американские учёные представили революционный диагностический инструмент в борьбе с одним из самых распространённых инфекционных заболеваний в мире. Исследователи из Северо-Западного университета (США) сообщили о разработке экспресс-теста на гепатит C, демонстрирующего, по их данным, стопроцентную точность и позволяющего получить результат всего за 15 минут.

Это открытие имеет огромное значение для глобального здравоохранения. По оценкам ВОЗ, около 50 миллионов человек в мире живут с хроническим гепатитом C, который ежегодно уносит жизни примерно 242 тысяч пациентов, главным образом из-за тяжёлых осложнений — цирроза и рака печени. При этом болезнь излечима, особенно при раннем начале терапии, на которую может уйти от 8 до 12 недель.

Ключевая проблема, которую призван решить новый тест, — длительность и сложность существующей двухэтапной диагностики. Сегодня пациенты сначала сдают анализ на антитела, а затем для подтверждения активной инфекции требуется молекулярный ПЦР-тест, который часто проводится в удалённых лабораториях. Особенно это затягивает процесс в регионах с ограниченными ресурсами, откладывая начало жизненно важного лечения.

Новая разработка позволяет объединить эти этапы. Анализ, способный выявлять все шесть основных генотипов вируса по образцу цельной крови или плазмы, может проводиться непосредственно в медучреждении во время приёма. Авторы проекта убеждены, что такая оперативность — результат через четверть часа — позволит врачам немедленно назначать лечение, существенно снижая риски развития смертельно опасных осложнений и приближая мир к цели элиминации гепатита C.

