ДНК-анализ разрешил двухвековой спор, кому принадлежат останки Христофора Колумба в Севилье

Проведенный испанскими антропологами и медиками ДНК-анализ подтвердил, что захороненные в одном из католических соборов Севильи останки принадлежат мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, пишет The Daily Mail.

Как приводится в материале издания, на протяжении последних лет исследователи спорили, действительно ли в соборе в Севилье лежит именно Христофор Колумб. Причиной сомнений был тот факт, что в 1506 году после смерти мореплавателя его тело периодически перевозилось из города в город. Теперь же в этом деле поставлена точка.

«Специалисты взяли для исследования образцы из захоронения путешественника и сравнили с ДНК брата Колумба Диего и сына Фернандо. Подчеркивается, что результаты экспертизы с „абсолютной уверенностью“ подтверждают, что останки действительно принадлежат мореплавателю», — приводится в статье.

Отмечается, что выяснение подлинности останков Колумба велось на протяжении более двух последних веков. Теперь специалисты намерены установить точное происхождение Христофора Колумба.

Ранее сообщалось, что международную конференцию к 130-летию Бориса Пильняка проведут в Коломенской библиотеке.