До Земли докатилась ударная волна от столкновения галактик

Британские астрономы зафиксировали одну из мощнейших за всю историю наблюдений ударных звуковых волн, докатившихся до Земли из космоса.

Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, расположенной в 290 миллионах световых лет от нашей планеты.

Галактика NGC 7318b на скорости в 3,2 млн км/ч врезалась в четыре других. В результате возникла мощная волна, которую можно сравнить со звуковым ударом реактивного истребителя.

Изучение этого уникального явления позволит астрономам получить много ценной информации о космосе.

Ранее сообщалось о том, что на Солнце произошла мощная получасовая вспышка.