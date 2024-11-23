До Земли докатилась ударная волна от столкновения галактик
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Британские астрономы зафиксировали одну из мощнейших за всю историю наблюдений ударных звуковых волн, докатившихся до Земли из космоса.
Ее источником стало столкновение пяти галактик, сообщает научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, расположенной в 290 миллионах световых лет от нашей планеты.
Галактика NGC 7318b на скорости в 3,2 млн км/ч врезалась в четыре других. В результате возникла мощная волна, которую можно сравнить со звуковым ударом реактивного истребителя.
Изучение этого уникального явления позволит астрономам получить много ценной информации о космосе.
Ранее сообщалось о том, что на Солнце произошла мощная получасовая вспышка.