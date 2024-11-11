На Солнце произошла мощная получасовая вспышка

Об этом сообщается на официальном сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

10 ноября в 15:06 ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М9.5 продолжительностью чуть более получаса.

Отмечается, что 10 ноября в 03:15 на Солнце произошла еще одна, но менее мощная вспышка. Она длилась 19 минут.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ отмечается, что вспышка, которая была зафиксирована в 15:06, произошла в области Солнца вблизи направления Земли.

Пока в сторону Земли ничего не летит.

Но это может произойти, так как в центре видимого диска есть еще один гигантский протуберанец, который может оторваться в любой момент, предупреждают специалисты.

Ранее сообщалось о том, что Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском свой полет на Марс.