Документалист Холланд пообещал обнародовать доказательств инопланетной жизни
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Астрономам удалось найти доказательства существования разумной инопланетной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Совсем скоро доказательства опубликует режиссер-документалист Саймон Холланд, сотрудничающий с NASA.
По его словам, в нашей галактике найден нечеловеческий внеземной разум.
В настоящее время участники проекта Breakthrough Listen из Оксфорда анализируют сигнал, но его возможный источник пока не называют.
Ранее сообщалось о том, что конгресс США обсудит появление НЛО вблизи ядерной базы.