Документалист Холланд пообещал обнародовать доказательств инопланетной жизни

Астрономам удалось найти доказательства существования разумной инопланетной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Совсем скоро доказательства опубликует режиссер-документалист Саймон Холланд, сотрудничающий с NASA.

По его словам, в нашей галактике найден нечеловеческий внеземной разум.

В настоящее время участники проекта Breakthrough Listen из Оксфорда анализируют сигнал, но его возможный источник пока не называют.

Ранее сообщалось о том, что конгресс США обсудит появление НЛО вблизи ядерной базы.