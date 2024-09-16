Конгресс США обсудит появление НЛО вблизи ядерной базы

Публичные слушания в конгрессе по вопросу появления НЛО состоятся в ближайшие две недели. Об этом со ссылкой на источник в комитете сената США сообщает британский таблоид Daily Mail.

По словам чиновника, о появлении НЛО сообщили американские военные. Также поводом к проведению слушаний сталозаявление экс-чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он обладает информацией об «инопланетном импланте», который якобы извлекли тела военнослужащего.

Сенатор Кирстен Джиллибранд подчеркнула, что информация о неопознанных летающих объектах должна быть общедоступной.

Журналисты издания отмечают, что расследование в конгрессе было инициировано в связи с участившимися сообщениями в США о появлении НЛО. Так, на днях неопознанный летающий оъект бы замечен в штате Монтана в нескольких десятках миль от ядерной военной базы.

Ранее российский космонавт поделился правилами поведения при встрече с пришельцами.