«Древняя чума оказалась страшнее, чем думали»: массовое захоронение в Иордании меняет историю пандемии

Междисциплинарная группа исследователей представила новые данные, которые могут привести к пересмотру масштабов одной из самых страшных пандемий в истории человечества — Юстиниановой чумы VI века. Работа основана на анализе массового захоронения, обнаруженного на территории древнего города Джераш в Иордании.

Исследование, выполненное под руководством Рэя Х. Й. Цзяна и опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science, является частью масштабной серии работ, посвященных этой древней пандемии.

Если предыдущие этапы подтверждали само присутствие возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis, то теперь ученые сосредоточились на анализе социальных последствий катастрофы.

Ключевой находкой стала братская могила на территории заброшенного ипподрома в Джераше. Археологи обнаружили, что тела были захоронены в спешке, прямо поверх слоев керамических обломков. Эта картина подтверждает драматические описания массовой гибели людей, которые сохранились в византийских исторических источниках.

Проведенный биоархеологический и генетический анализ останков показал, что похороненные принадлежали к мобильным группам населения. Во время пика пандемии такие группы, судя по всему, оказались сконцентрированы в определенных местах, что и объясняет возникновение массовых захоронений.

Это открытие разрешает давнее противоречие между письменными свидетельствами о высокой смертности и относительно небольшим количеством обнаруженных археологами братских могил того периода.

В исследовании участвовали специалисты из Университета Южной Флориды, Сиднейского университета и Университета Флориды Атлантик. Ученые пришли к выводу, что пандемии — такие как Юстинианова чума — являются не только биологическими, но и глубоко социальными явлениями.

Модели уязвимости общества, выявленные при изучении событий полуторатысячелетней давности, остаются актуальными и для современного мира, переживающего последствия глобальных эпидемий.

