«Мамонт, который оказался китом»: ученые 70 лет ошибались, выставив в музее кости не того животного

В музейных фондах была обнаружена уникальная палеонтологическая ошибка, которая оставалась незамеченной более 70 лет, передает портал ScienceAlert.

Кости, которые десятилетиями считались останками шерстистого мамонта, при детальном исследовании оказались фрагментами скелета кита. Этот вывод подтвердили современные методы анализа, включая радиоуглеродное датирование и исследование ДНК.

История этого экспоната началась в 1951 году, когда археолог Отто Гейст обнаружил кости на Аляске. С тех пор они хранились в музее, будучи зарегистрированными как часть скелета мамонта. Повторно изучить находку решили только сейчас в рамках специальной научной программы «Усынови мамонта».

Оказалось, что причиной долгого заблуждения стало внешнее сходство. Позвонки кита по своему размеру и форме практически совпадают с позвонками мамонта, что и ввело первооткрывателей в заблуждение.

Более точные методы позволили установить, что останки принадлежат киту и датируются периодом около тысячи лет до нашей эры.

Важным доказательством стал химический состав костей. Высокое содержание специфических изотопов азота-15 и углерода-13 явно указывает на морское происхождение животного, в то время как у сухопутных видов, таких как мамонт, этот состав иной.

Ученые рассматривают несколько версий того, как кости морского обитателя могли оказаться в глубине континента. Это могла быть простая ошибка при каталогизации коллекции, транспортировка костей древними людьми в ритуальных целях или же, что представляется маловероятным, редчайший случай, когда кит заплыл далеко вглубь материка по древним речным системам.

Ранее сообщалось, что ученые нашли металлический имплант в руке перуанской мумии.